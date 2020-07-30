شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يترأس احتفالية "النذور الدائمة" فى "سيدة الرسل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، احتفالية رهبنة "سيدة الرسل" بالنذور الدائمة للأخت ريتا سعد من يد الأنبا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، والأنبا كيرلس وليم مطران إيبارشية أسيوط، وراعي كنيسة السيدة العذراء بالحمرا، التي نشأت فيها الأخت ريتا، اليوم الخميس، وبحضور جميع الأخوات الرهبنة والأب مراد اليسوعيّ وبعض الآباء الكهنة والشمامسة.

وهنأ الأنبا البطريرك، الأخت ريتا والأخوات الرهبات، وقد ألقى كلمة فحواها أنّ التكريس كالغصن الذي يثبت في الكرمة التي هي المسيح، وبالثبات فيه تثمر المكرّسة ثمرًا جيدًا، فيكون الفرح والمحبة عموديّ حياة المكرسة، حتى يمكننها مواجهة كل خوف أو صعوبات بقلب مملوء سلام من الرب يسوع الذي يصبح بارتدائها خاتم التكريس العريس الذي يرافقها طوال حياتها ويعضدها ويباركها بعهد أبديّ لا يُمحى.

وتأتى احتفالية "رتبة النذور الدائمة " طبقا للتقاليد المتبعة حسب قوانين الرهبنة الكاثوليكية، حيث يتأهل النذير الجديد لذلك بعد رحلة من التكوين اللاهوتي و الكتابي و الانساني و الرهباني عبر العديد من المؤسسات الرهبانية .