شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحذر: الشباب غير محصنين ضد وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظمة الصحة العالمية أن الشباب غير محصنين ضد وباء كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق أكدت منظمة الصحة العالمية أن مصر سجلت انخفاضا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مدى الأسابيع الخمسة الماضية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، شاركت فيه الدكتورة ماتشيديسو مويتى المدير الإقليمي للمنظمة في أفريقيا، والدكتور أحمد المنذاري المدير الإقليمي لشرق المتوسط.

وقالت المنظمة إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا سوف تتجاوز المليون حالة في أفريقيا في الأيام المقبلة، وذلك مع ارتفاع الأعداد فى عدد من النقاط الساخنة، مشيرة إلى أنه فى غضون أكثر من ثلاثة أسابيع بقليل تضاعف عدد الحالات في القارة تقريبا إلى 889 ألفا و457 حالة مع 18 ألفا و806 حالات وفاة.