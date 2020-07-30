شكرا لقرائتكم خبر عن كلية العلوم بالقاهرة تطلق مبادرة "اعرف أكثر عن علوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع الإعلان عن ترقب انطلاق تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة، أطلق الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، مبادرة #اعرف أكثرعن_علوم، من خلال المكتب الإعلامي للكلية، والتى تهدف إلى رفع وعي طلاب الثانوية العامة بأقسام الكلية وبرامجها المختلفة، وذلك عقب الإعلان عن ترقب انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة.

وأوضح المناوي أن الكلية حرصت على محاولة تغيير النظرة السائدة للكلية والفكر المجتمعي تجاه أبنائها الطلاب في جميع القطاعات التعليمية والبحثية والمجتمعية والتميز المؤسسي وكذلك تفعيل الأنشطة الطلابية المختلفة، وأضاف المناوي أن الكلية حرصت على إطلاق عدد من المبادرات المجتمعية والبيئية والتثقيفية والتعليمية والمؤسسية وذلك بهدف تحفيز جميع منسوبيها للمشاركة الإيجابية والفعالة لتنفيذ استراتيجية جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت للتحول إلى جامعة ذكية.

وأشار المناوي إلى أن الكلية بها عشرة أقسام علمية هم قسم الرياضيات، قسم علوم الفلك والفضاء والأرصاد الجوية، قسم الفيزياء، قسم الكيمياء، قسم علم النبات والميكروبيولوجي، قسم علم الحيوان، قسم الجيولوجيا، قسم علم الحشرات، قسم الجيوفيزياء، قسم البيوفيزياء.

وأضاف عميد علوم القاهرة أن الكلية تمنح ستة وعشرين درجة علمية في مرحلة البكالوريوس منها برامج مزدوجة التخصص والتى صممت لتلبي متطلبات سوق العمل التي تستلزم تطبيق العلوم البينية وهم برنامج رياضيات/إحصاء، رياضيات/علوم حاسب، رياضيات/فيزياء، رياضيات/فلك، فيزياء/فلك، فيزياء/علوم جوية، كيمياء/فيزياء، كيمياء/كيمياء حيوية، كيمياء/نبات، كيمياء/ميكروبيولوجي، كيمياء/علم الحيوان، كيمياء/جيولوجيا، كيمياء/علم الحشرات وبيئة صحية، ومنها برامج منفردة التي تشهد توسع في التطبيق والتكنولوجيا مما يساهم في رفع مستوي التخصصي للخريج وهي كالتالي برنامج رياضيات، إحصاء، علوم حاسب، فيزياء، فيزياء الاتصالات، كيمياء، جيولوجيا ، فلك، علوم الفضاء، الفيزياء الحيوية، جيوفيزياء كما تقدم الكلية برامجين جديدين بمصروفات وهما برنامج علوم البترول الجيولوجية وبرنامج التقنية الحيوية كيمياء حيوية جزيئية.

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كما أشار المناوي إلى دعم الكلية لكافة الأنشطة الطلابية والتى أسفرت عن العديد من الإنجازات من أبرزها فوز فريق igem بالميدالية البرونزية في المسابقة الدولية للهندسة الوراثية وفوز فريق fotm بالمركز الثاني في مسابقة حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وفوز طلاب الكلية بالمركز الرابع أفريقيا في بطولة الشطرنج وفوز احد طلاب الكلية بالمركز الثامن في مسابقة جامعة القاهرة للقرآن الكريم وفوز فريق المسرحي للكلية بأفضل عمل جماعي ضمن مسابقة جامعة القاهرة للعروض المسرحية القصيرة.

ودعا عميد كلية العلوم طلاب الثانوية العامة إلى التعرف أكثر على كلية العلوم وطرح كافة التساؤلات والاستفسارات من خلال الموقع الإلكتروني للكلية أو من خلال الصفحات الرسمية للكلية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وتوتير والتليجرام، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكلية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما يدعو المناوي اتحاد الطلاب بالكلية إلى المشاركة في فاعليات المبادرة عن طريق نشر كافة فاعليات الأنشطة الطلابية المختلفة خلال السنوات الماضية.

من جانبها أشارت الدكتورة إيمان علاء الدين المستشار الإعلامي للكلية، إلى أن الكلية استخدمت آليات تنفيذية واضحة المهام والمؤشرات الرئيسية لتحقيق التكامل بين المبادرات المنفذة من قبل الكلية وتحقيق الاستفادة القصوى من إطلاق تلك المبادرات ودراسة كافة الإجراءات التعزيزية والتحسينية لكافة الأنشطة التنفيذية للخطة الإستراتيجية للكلية بما يتماشى مع تنفيذ استراتيجية جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، والمنبثقة من استراتيجية الدولة المصرية، وأضافت المستشار الإعلامي للكلية، أن الكلية حريصة على إعداد وتخريج جيل واعي من الشباب قادر على تحمل المسئولية ويسعى للمساهمة الفعالة لنبذ العنف والتطرف، وقادر على المشاركة الإيجابية في نهضة هذا الوطن العظيم.