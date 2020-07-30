مأمورية مباحث التموين تحبط مخطط مالك مخزن مخالف في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت مباحث التموين جهودها؛ لضبط الأسعار في الأسواق، والتصدي لجشع التجار وأصحاب المخازن. معلومات وردت أكدتها التحريات بتجميع مالك مخزن بحي العمرانية غرب محافظة الجيزة كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر. Advertisements عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، داهمت مأمورية المخزن المُشار إليه، وأمكن ضبط مالكه وبلغ إجمالي المضبوطات 13 طن سلع غذائية بدون بيانات. المتهم كان بصدد طرحالمضبوطات للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين؛ لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. تحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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