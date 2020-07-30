أمين شرطة يعثر على 200 ألف جنيه في حادث ويسلمها لصاحبها

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

عثر سامح أحمد كمال، يعمل أمين شرطة في أحد الكمائن الأمنية بمدينة دهب في محافظة جنوب سيناء، على مبلغ من المال بقيمة 200 ألف جنيه ، خلال معاينة موقع حادث انقلاب سيارة بمنطقة "المطلع اليهودي" بجنوب سيناء، وسلم المبلغ لصاحبه.

وقدم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الشكر لأمين الشرطة على أمانته، مؤكدًا أن رجال الشرطة على عهدهم الدائم لحماية أملاك وأموال المواطنين.