مُعلمة تعاني من اهتزاز نفسي.. ملابسات جديدة في جثة "ترعة الجيزاوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة هوية جثة عُثر عليها طافية بترعة الجيزاوية في مركز البدرشين جنوب المحافظة، اليوم الخميس.

جهود البحث والتحري تحت إشراف اللواء محمود السبيلي والعميد عاصم أبو الخير توصلت إلى أن الجثة لفتاة تبلغ من العمر 45 سنة، تعمل مدرسة، مقيمة بمركز البدرشين، وتعاني من اهتزاز نفسي.

البداية تعود إلى تلقي العميد عادل أبو سريع مساعد مدير الأمن لفرقة الحنوب، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بالترعة المشار إليها.

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وانتقلت قوة من قسم شرطة البدرشين بقيادة الرائد محمد إدريس إلى محل الواقعة، وانتشل رجال الإنقاذ النهري التابعين للإدارة العامة للحماية المدنية الجثة.

ووجه العقيد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب بفحص بلاغات التغيب خلال الأيام الماضية وتكثيف التحريات للتأكد من سبب الوفاة نتيجة اختلال توازنها أم إقدامها على الانتحار.

تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء محمود شوقي مدير قطاع جنوب الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.