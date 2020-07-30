السيسي يتلقى اتصالا من نظيره التونسي للتهنئة بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي قيس سعيد للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث أعرب عن خالص تمنياته لمصر بدوام السلام والأمن والاستقرار.
من جانبه، أعرب الرئيس السيسي، عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة لأخيه الرئيس التونسي، متمنياً لتونس الشقيقة حكومة وشعباً كل تقدم وازدهار وسلام.
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