السياحة: استعادة الحركة اليابانية إلى مصر خلال أكتوبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أكد ممثلو الشركات اليابانية، أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للسائح الياباني، مشيرين إلى استعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من اليابان في شهر أكتوبر المقبل.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال اجتماع المهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي، بممثلي كبرى الشركات السياحية المصرية العاملة بالسوق الياباني، وذلك لبحث آليات زيادة حركة السياحة الوافدة من اليابان إلى مصر.

واستعرض الاجتماع، الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة لاعادة استئناف السياحة الوافدة الى مصر؛ واشتراطات استقبال الزائرين بالفنادق والمطاعم والأنشطة السياحية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على المتاحف والمواقع الأثرية التي تم إعادة فتحها مرة أخرى للجمهور كمرحلة أولى.

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وناقش الاجتماع أيضا، عددا من النقاط المهمة حول استعادة الحركة السياحة الوافدة من السوق الياباني إلى مصر، خاصة وأنه أحد أهم الأسواق التي تهتم بصورة أكبر بمنتج السياحة الثقافية والذي تتفرد به مصر.

وعرض الاجتماع، بعض المقترحات التي من شأنها الترويج للسياحة المصرية بالسوق الياباني مثل الاستعانة ببعض الأفلام والمواد الدعائية التي أنتجتها الوزارة مؤخرا مثل فيلم رحلة سائح في مصر الذي تم إطلاقه في إطار الحملة الدعائية Same Great Feeling وحملة Experience Egypt لإطلاقها بالسوق الياباني.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على تنظيم اجتماعات بصفة دورية عبر تطبيق Zoom مع مجموعات أخرى من أهم كبرى شركات السياحة اليابانية فى إطار التواصل الدائم والتنسيق مع القطاع المهني في اليابان للعمل على استعادة الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق إلى مصر والوقوف على أخر المستجدات التي تحدث بالسوق الياباني.