الثقافة تفتح "كنوز الفكر" و"خزائن الإبداع" أون لاين في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تفتح وزارة الثقافة خزائن الإبداع خلال أيام عيد الأضحى المبارك حيث تبث على قناتها باليوتيوب، نماذج مختارة من العروض المسجلة لمشاهير الفكر والفن والأدب في مصر.

وتتنوع هذه المواد الإعلامية بين أفلام ذاكرة الإبداع وذاكرة المدينة والصالونات الثقافية والعروض الفنية وتنطلق اعتبارا من الثامنة مساء الجمعة 31 يوليو.

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وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة: احتفالا بعيد الأضحى المبارك تم إعداد برنامج إلكتروني جذاب ومتنوع يشمل كنوزا نادرة من الألوان الفكرية والفنية التي أنتجتها مختلف القطاعات.

وأشارت إلى أن النجاح الذي حققته قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب يعكس رغبة الجمهور في الحصول على جرعات إبداعية جادة كما يبرز دور القوة الناعمة في السمو بالوجدان، لافتة إلى استمرار الخدمات الثقافية المجانية التي يقدمها الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت.

ويبث برنامج عروض الاحتفال بعيد الأضحى يوميا في الثامنة مساء والعاشرة مساء ويتواصل على مدار 5 أيام حتى الثلاثاء 4 أغسطس ويشمل أفلام تسجيلية من سلسلة ذاكرة الإبداع "فاتن حمامة، عمر الشريف، نور الشريف"، صالون ثقافي للدكتور مصطفى محمود، فيلم ذاكرة المدينة "عاش هنا – حكاية شارع"، أمسية مع الفنانة آمال ماهر وتتغنى بـ"الثلاثية المقدسة"، وسهرة من الفنانة شيرين، وأمسية مع الفنان هاني شاكر، وحفل للفنانة أنغام بقيادة المايسترو هاني فرحات، وسهرة مع أشعار الخال عبدالرحمن الأبنودي بمشاركة نجوم الأوبرا للغناء العربي بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، إلى جانب استمرار الزيارات الافتراضية للمتاحف والمعارض، إتاحة تحميل وقراءة إصدارات وزارة الثقافة وترجمات لعناوين عالمية على الموقع الرسمي بالإنترنت.