الهجرة تعلن ضوابط عودة العاملين حاملي الإقامة السارية بالكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أن الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، حددت المعامل المعتمدة لإجراء اختبار pcr للراغبين في العودة لأعمالهم بدولة الكويت، بناء على التعليمات الصادرة عن السلطات الصحية هناك، على أن يتم تقديم تحليل pcr باللغة الإنجليزية، وألا تزيد صلاحيتها عن 96 ساعة من تاريخ أخذ العينة التي تؤكد خلو الراكب من فيروس كورونا وصادرة عن أحد المعامل المعتمدة من السلطات المختصة بالكويت.

وقالت وزيرة الهجرة، في بيان، اليوم الخميس، إن المعامل المحددة والتابعة لوزارة التعليم العالي كالتالي:

- مستشفى عين شمس التخصصي.

- مستشفيات جامعة عين شمس.

- مستشفى جامعة الأزهر.

- قصر العيني.

- معمل معهد تيودور بلهارس.

- المستشفيات الجامعية في بنها، وطنطا، وكفرالشيخ، والمنصورة، والزقازيق، والمنوفية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وأسوان.

- مستشفى الأزهر الجامعي بأسيوط.

- مستشفى جامعة قناة السويس.

- المعامل المركزية.

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- حميات العباسية.

- حميات إمبابة.

- مستشفى حميات الإسكندرية.

- حميات دمياط.

- المعمل المشترك في: "دمنهور، الشرقية، بني سويف".

- مستشفيات الحميات في: "أسوان، الأقصر، قنا، وبنها".

- المستشفيات العامة والمركزية في: "الفيوم، الزعفرانة، الداخلة، الطور، النجيلة، طنطا، شرم، أخميم بسوهاج، الشيخ الدولي".

- مستشفيات الصدر في الوليدية بأسيوط.

- مستشفى اليوم الواحد بسمالوط المنيا.

وشددت وزيرة الهجرة، على احترام القواعد المنظمة لعودة العاملين إلى الدول المختلفة، وفق ما تراه السلطات الصحية، حرصا على منع انتشار وباء كورونا المستجد.

وطالبت وزيرة الهجرة، من ‏يتعامل من المصريين مع شركات تجديد الإقامة، بالتعامل بصورة رسمية وعدم اللجوء لشركات غير موثوق بها أو لديها مشاكل داخل الكويت ‏ومتورطة في بيع الإقامات، وكذلك على العاملين مراجعة عقود العمل مع وزارة القوى العاملة المصرية.