مصر للطيران: إقلاع 31 رحلة تقل 2500 راكب من جنسيات مختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، عن جدول تسيير رحلاتها الدولية اليوم الخميس، ويشمل 31 رحلة دولية بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم، لتنقل اليوم 2500 راكب من جنسيات مختلفة على الرحلات المقررة.

وقالت الشركة، في بيان، الخميس، إن الرحلات ستكون إلى وجهات (أثينا- باريس - فرانكفورت – لندن – ميلانو - أديس أبابا – الخرطوم – الشارقة – بيروت – البحرين – نيويورك - جوانزو) ورحلتين جويتين إلى (دبي - أبوظبي) بالإضافة إلى رحلة داخلية لكل من (الغردقة - الأقصر- أسوان) ورحلتين إلى شرم الشيخ، ورحلات الشحن الجوي ورحلات استثنائية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (أبها – لاجوس – الرياض – بغداد – الدمام - المدينة المنورة) ورحلتين إلى كل من (جدة - الكويت) تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 2500 راكب.

يذكر أن الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة، أعلن منذ ساعات وصول الطائرة الثامنة من طراز A320neo إلى مطار القاهرة الدولي، والتي تحمل حروف تسجيل SU-GFQ قادمة من مصنع إيرباص بمدينة تولوز بفرنسا، وتعد هذه الطائرة الأخيرة من هذا الطراز ضمن آخر صفقة تعاقدت عليها الشركة من أصل 15 طائرة من عائلة طائرات A320neo تم التعاقد عليها لتشمل 8 طائرات من طراز الإيرباص A320neo، و7 طائرات من طراز الإيرباص A321neo بالتعاون مع شركة إيركاب.