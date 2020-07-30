أخبار مصر | البحوث الإسلامية يهنئ الأمة العربية بعيد الأضحى: فرصة عظيمة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر البحوث الإسلامية يهنئ الأمة العربية بعيد الأضحى: فرصة عظيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الأمة الإسلامية والعربية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلًا المولى عز وجل أن يجعله عيد فرح وسرور على الأمتين العربية والإسلامية وأن يعم الخير والبركات على جميع شعوب الأرض، وأن يرفع هذه الغمة عن العالم أجمع.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عياد، إن عيد الأضحى المبارك يأتي هذا العام في ظروف استثنائية يمر بها العالم أجمع، تقتضي منا جميعًا الشعور بالمسؤولية المجتمعية، والتعاون المشترك من أجل المحافظة على الأرواح حتي تمر الأزمة بسلام.

أضاف عيّاد أن العيد يعد مناسبة طيبة لنشر التسامح والتراحم والمحبة بين الناس، وصلة الأرحام، وإعانة الفقراء والمساكين بالتوسعة عليهم وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم، بمواساتهم ونشر روح التكامل الاجتماعي بينهم.

أوضح الأمين العام، أن العيد فرصة عظيمة للأغنياء والقادرين على البذل والعطاء وإطعام الطعام والبحث عن المحتاجين وتقديم أوجه المساعدة لهم، لأن ذلك يُجسّد المعاني الإنسانية للدين الذي يركز على المشاعر الإنسانية والإحساس بالفقراء والمساكين ومواساتهم وإشعارهم بقيمتهم، وباهتمام المجتمع بهم.

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أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن تنظيم مسابقة (عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤١هـ) الثقافية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب_شيخ الأزهر الشريف، بتكثيف الأنشطة الثقافية والمعرفية من أجل التوعية الدينية بطريقة سهلة ومبسطة وبالأدوات والوسائل والسبل الإلكترونية الحديثة وتشجيع المجتمع على القراءة.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد إن المسابقة تأتي في إطار جهود الأزهر الشريف في نشر الثقافة والمعرفة، ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة، التي تعاني انتشار بعض المفاهيم المغلوطة والاستغلال الخاطئ للنصوص الشرعية، بالإضافة إلى الفتاوى الخاطئة التي تصدر من غير المؤهلين، وترسيخ المنهج الأزهري الوسطي الذي يحترم التعددية الدينية والمذهبية والفكرية، ويدعم التعايش السلمي المشترك بين الشعوب، ويبرز سماحة وإنسانية الإسلام.

أضاف عياد أن تلك المسابقات تهدف إلى بناء جيل جديد لديه وعي بكل ما يدور حوله وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة، حيث إن المعرفة هي أساس الحياة، والقراءة هي شعاع النور الذي نرى به الطريق أمامنا بدون أي تشويش أو تضليل، حيث شهدت تلك المسابقة إقبالًا كبيرًا من جانب الجمهور.

فيما أشارت إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات والمشرفة على المسابقة أن المسابقة يتم تنظيمها إلكترونيا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية وتنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسة هي: الأول منها حول فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، والمحور الثاني عن الأضحية شروطها وأحكامها، والمحور الثالث عن عيد الأضحى آداب وأحكام.

وأوضحت شاهين أن كل محور من محاور المسابقة يحتوي على مجموعة من الأسئلة والإجابات الاختيارية، والتي تظهر النتيجة فيها للمشترك إلكترونيًا فور انتهائه من الإجابة على الأسئلة، وكذلك يظهر له رابط يمكنه من تحميل الهدية التي فاز بها لمشاركته في المسابقة وهي عبارة عن كتاب قيم من إصدارات الأزهر الشريف غير منشور إلكترونيًا، كما أن الفائز في كل محور يمنح جائزة جديدة.