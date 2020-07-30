أخبار مصر | دراسات صادمة تكشف تأثير لون البشرة والطول على كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر دراسات صادمة تكشف تأثير لون البشرة والطول على كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في ظل تداعيات فيروس كورونا، ظهرت العديد من الدراسات والأبحاث لاكتشاف خصائصه وأعراضه ومدي تآثير الفيروس، وقد كشفت دراسات مؤخرا عن مدي تآثير الطول ولون البشرة علي الفيروس.

دراسة عن طوال القامة:

بعد إعلان منظمة الصحة العالمية رسميا انتقال فيروس كورونا عبر الهواء، أجري فريق من جامعتي مانشسنر وذا أوبن البريطانيتين بقيادة علماء من جامعة أوكسفورد، دراسة حديثة كشفت أن الرجال طوال القامة أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وأُفادت الدراسة أن 2000 شخص من أمريكا وبريطانيا من الذين يزيد طولهم عن 182 سم هم أكثر عرضة للعدوى، وفق لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويرجح سبب إصابة طوال القامة الي وجود جزيئات دقيقة تبقى في الهواء بعد خروج الزفير من المصاب وتسمى بـ"الهباء الجوي" وتنتشر في الأماكن المغلقة أو السيئة التهوية، لذا طوال القامة يكونوا معرضين بشكل كبير لالتقاط المزيد من الجسيمات.

وقال الباحث إيفان كونتوبانتليس بجامعة مانشيستر، إن من المرجح أن يصاب الأشخاص طوال القامة بكورونا لأن استنشاقهم له يكون أسرع، ولكن يقول إن الدراسة لا تزال تخضع للمراجعة حتى يتم التأكد من نتائجها.

دراسات عن أصحاب البشرة السمراء:

وفق لدراسة بريطانية حديثة أن المصابين الآسيويين وذوي البشرة السمراء تزيد فرصة إصابتهم بفيروس كورونا.

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وكشف الباحثين في جامعة أكسفورد وكلية لندن للصحة والطب الاستوائي أنَّ أمراض القلب والسكري هي أمراض مرتبطة باصحاب البشرة السمراء، وبالتالي يكونوا أكثر عرضه لفيروس كورونا.

وأثبتت الدراسة أن الرجال والنساء من ذوي البشرة السمراء هم الأكثر عرضة للوفاة جراء فيروس كورونا بـ4 مرات، وقد أوضح ليام سميث، أستاذ علم الأوبئة السريري في مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي، والذي شارك في إدارة الدراسة: "نحتاج إلى بيانات دقيقة للغاية بشأن المرضى الأكثر تعرضًا للخطر من أجل إدارة الوباء وتحسين رعاية المرضى".

وفي دراسة سابقة كشفت أن مرضى الفيروسات التاجية أصحاب البشرة السمراء في الولايات المتحدة يتم إدخالهم إلى المستشفى في كثير من الأحيان مقارنة بالأجناس الأخرى، حيث تصل معدلات الي ما يقرب ثلاثة أضعاف معدل المرضى اصحاب البشرة البيضاء والأسبان، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة ديلى ميل البريطانية.

كما كشفت أن المرضى اصحاب البشرة السمراء بحتاجوا لنقلهم إلى وحدات العناية المركزة بمجرد دخولهم المستشفى مقارنة بالآخرين.

وقد أجريت الدراسة علي أكثر من 1000 مريض‪ ‬الذين ثبتت إصابتهم بشكل إيجابي من 1 يناير إلى 8 أبريل، وأظهرت النتائج أن أصحاب البشرة السمراء يتم إدخالهم إلى المستشفى بمعدل 2.7 مرة من المرضى البيض.

وأوضحت الدراسة أنه أكثر من 52 % من المرضى الأمريكيين من أصل أفريقي الذين يعانون من ‪الاصابة بفيروس كورونا ذهبوا ‬ إلى المستشفى مقارنة بـ 25.7 % من المرضى البيض‪.‬بالإضافة إلى ذلك، تم نقل 24.6% من السود إلى وحدة العناية المركزة مقارنة بنسبة 10.7 % من نظرائهم البيض‪.‬

ووجد الباحثون أيضًا أن المرضى اصحاب البشرة السمراء أقل عرضة للفحص بحثًا عن الفيروس أو الذهاب إلى غرفة الطوارئ للحصول على الرعاية مقارنة بالمرضى البيض أو اللاتينيين أو الآسيويين‪.‬