أخبار مصر | البحوث الإسلامية ينظم مسابقة ثقافية عن عيد الأضحى المبارك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر البحوث الإسلامية ينظم مسابقة ثقافية عن عيد الأضحى المبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن تنظيم مسابقة (عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤١هـ) الثقافية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بتكثيف الأنشطة الثقافية والمعرفية من أجل التوعية الدينية بطريقة سهلة ومبسطة وبالأدوات والوسائل والسبل الإلكترونية الحديثة وتشجيع المجتمع على القراءة.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد إن المسابقة تأتي في إطار جهود الأزهر الشريف في نشر الثقافة والمعرفة، ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة، التي تعاني انتشار بعض المفاهيم المغلوطة والاستغلال الخاطئ للنصوص الشرعية، بالإضافة إلى الفتاوى الخاطئة التي تصدر من غير المؤهلين، وترسيخ المنهج الأزهري الوسطي الذي يحترم التعددية الدينية والمذهبية والفكرية، ويدعم التعايش السلمي المشترك بين الشعوب، ويبرز سماحة وإنسانية الإسلام.

أضاف عياد أن تلك المسابقات تهدف إلى بناء جيل جديد لديه وعي بكل ما يدور حوله وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة، حيث إن المعرفة هي أساس الحياة، والقراءة هي شعاع النور الذي نرى به الطريق أمامنا بدون أي تشويش أو تضليل، حيث شهدت تلك المسابقة إقبالًا كبيرًا من جانب الجمهور.

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فيما أشارت الدكتوره إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات والمشرفة على المسابقة أن المسابقة يتم تنظيمها إلكترونيا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية وتنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسة هي: الأول منها حول فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، والمحور الثاني عن الأضحية شروطها وأحكامها، والمحور الثالث عن عيد الأضحى آداب وأحكام.

وأوضحت شاهين أن كل محور من محاور المسابقة يحتوي على مجموعة من الأسئلة والإجابات الاختيارية، والتي تظهر النتيجة فيها للمشترك إلكترونيًا فور انتهائه من الإجابة على الأسئلة، وكذلك يظهر له رابط يمكنه من تحميل الهدية التي فاز بها لمشاركته في المسابقة وهي عبارة عن كتاب قيم من إصدارات الأزهر الشريف غير منشور إلكترونيًا، كما أن الفائز في كل محور يمنح جائزة جديدة.

وأعلن مجمع البحوث الإسلامية عن تنفيذ خطة توعوية إلكترونية خلال أيام عيد الأضحى المبارك يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف بمحتويات توعوية متنوعة، من خلال قنوات الاتصال المختلفة ومنها موقع المجمع على بوابة الأزهر الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجمع "فيس بوك وتويتر وتليجرام"، بالإضافة إلى الصفحات الشخصية لهم عبر وسائل الاتصال الاجتماعي.