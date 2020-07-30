أخبار مصر | البحوث الإسلامية ينظم مسابقة ثقافية عن عيد الأضحى المبارك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر البحوث الإسلامية ينظم مسابقة ثقافية عن عيد الأضحى المبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد إن المسابقة تأتي في إطار جهود الأزهر الشريف في نشر الثقافة والمعرفة، ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة، التي تعاني انتشار بعض المفاهيم المغلوطة والاستغلال الخاطئ للنصوص الشرعية، بالإضافة إلى الفتاوى الخاطئة التي تصدر من غير المؤهلين، وترسيخ المنهج الأزهري الوسطي الذي يحترم التعددية الدينية والمذهبية والفكرية، ويدعم التعايش السلمي المشترك بين الشعوب، ويبرز سماحة وإنسانية الإسلام.
أضاف عياد أن تلك المسابقات تهدف إلى بناء جيل جديد لديه وعي بكل ما يدور حوله وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة، حيث إن المعرفة هي أساس الحياة، والقراءة هي شعاع النور الذي نرى به الطريق أمامنا بدون أي تشويش أو تضليل، حيث شهدت تلك المسابقة إقبالًا كبيرًا من جانب الجمهور.
فيما أشارت الدكتوره إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات والمشرفة على المسابقة أن المسابقة يتم تنظيمها إلكترونيا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية وتنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسة هي: الأول منها حول فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، والمحور الثاني عن الأضحية شروطها وأحكامها، والمحور الثالث عن عيد الأضحى آداب وأحكام.
وأوضحت شاهين أن كل محور من محاور المسابقة يحتوي على مجموعة من الأسئلة والإجابات الاختيارية، والتي تظهر النتيجة فيها للمشترك إلكترونيًا فور انتهائه من الإجابة على الأسئلة، وكذلك يظهر له رابط يمكنه من تحميل الهدية التي فاز بها لمشاركته في المسابقة وهي عبارة عن كتاب قيم من إصدارات الأزهر الشريف غير منشور إلكترونيًا، كما أن الفائز في كل محور يمنح جائزة جديدة.
وأعلن مجمع البحوث الإسلامية عن تنفيذ خطة توعوية إلكترونية خلال أيام عيد الأضحى المبارك يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف بمحتويات توعوية متنوعة، من خلال قنوات الاتصال المختلفة ومنها موقع المجمع على بوابة الأزهر الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجمع "فيس بوك وتويتر وتليجرام"، بالإضافة إلى الصفحات الشخصية لهم عبر وسائل الاتصال الاجتماعي.