أخبار مصر | الحكومة: إزالة فورية لأي حالة تعدي على الأراضي في مهدها خلال أيام العيد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة: إزالة فورية لأي حالة تعدي على الأراضي في مهدها خلال أيام العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بيانا، اليوم الخميس، أكدت فيه أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلف قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضي، بإلغاء الإجازات والراحات لمهندسي حماية الأراضي، والمرور الدائم لمشرفي الأحواض، لرصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية خلال أيام عيد الأضحى، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور، وقبل تفاقمها.

وحذرت الوزارة، من التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية خلال أيام العيد، وشدد الوزير على أهمية التواصل الدائم والمستمر بين غرف العمليات بالمحافظات المختلفة، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة للابلاغ عن حالات التعدي وإزالتها في مهدها.

وشدد وزير الزراعة، على ضرورة تحرير محاضر للمخالفين وإزالتها بالتعاون مع الوزارات المهنية وتنفيذ القانون، في إطار خطة الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية.