شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على موعد صلاة العيد في مدن محافظات الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحمل موعد صلاة عيد الأضحى أهمية كبرى نظرًا لقيام المسلمين بذبح الأضاحى بعد الانتهاء من أداء صلاة العيد، وحددت دار الإفتاء موعد الأول من شهر ذى الحجة وبناءًا عليه أعلنت أن الخميس الموافق 30 يوليو هو يوم وقفة عرفات ليكون يوم الجمعة 31-7-2020 هو يوم عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم بكل خير، وكل عام وحضراتكم بخير.

وإلى حضراتكم موعد صلاة عيد الأضحى فى كل مدن ومحافظات الجمهورية، وتبدأ مواعيد الصلاة فى طابا كأول مدينة مصرية تبدأ صلاة العيد فيها فى تمام الساعة 5:25 صباحاً، وتصبح مدينة السلوم هى آخر مدينة مصرية يدخل فيها موعد صلاة العيد يوم الجمعة 31/7/2020 فى تمام الساعة 6:00 صباحًا.

ويكون موعد صلاة العيد كما يلى:

القاهرة 5:38

الجيزة 5:39

الإسكندرية 5:41

بورسعيد 5:32

السويس 5:33

العريش 5:26

المنصورة 5:36

الزقازيق 5:36

بنها 5:38

شبين الكوم 5:39

كفر الشيخ 5:38

الفيوم 5:41

أبو سمبل 5:50

مرسى مطروح 5:52

الغردقة 5:33

الخارجة 5:50

الإسماعيلية 5:33

الطور 5:32

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سانت كاترين 5:30

طابا 5:25

شرم الشيخ 5:30

دمنهور 5:40

طنطا 5:38

بنى سويف 5:41

المنيا 5:44

أسيوط 5:44

سوهاج 5:43

قنا 5:39

أسوان 5:42

دمياط 5:34

السلوم 6:00

نويبع 5:27

حلايب 5:30

شلاتين 5:33

مواعيد صلاة عيد الأضحى فى مدن ومحافظات الجمهورية يوم الجمعة 31/ 7/ 2020