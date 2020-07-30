شكرا لقرائتكم خبر عن شبيه «عبدالناصر» يثير الجدل على فيس بوك (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي صورة لرجل يشبه الرئيس جمال عبدالناصر بشكل كبير ولكنه يعمل سائق لتوك توك.

وجاءت القصة المنتشرة عن الرجل، من قبل الصحفي محمد رجب، الذي نشر الصور، عبر حسابه على فيس بوك وعلق عليها قائلاً: «يشبه في ملامحه جمال عبدالناصر، يرتدي بدلة كاملة، حذائه يلمع تحت آشعة الشمس.. إنه الأستاذ محمد عبدالرحمن سائق التوك توك بمنطقة المطرية...قابلته لم أصدق مظهره خلف عجلة القيادة، ظننته في البداية يقدم برنامج الكاميرا الخفية أو أنه وكيل غبور ويختبر موديلاً جديدًا على أرض الواقع، لم يخطر ببالي أبدًا أنها مهنته وأنه يكسب قوت يومه من توصيل الركاب داخل الحواري والأزقة.

شبيه الرئيس عبدالناصر

وتابع قائلاً: «سألته: أنت ليه يا باشا لابس كده؟، قال: دي طبيعتي من 16 سنة منزلش من بيتي غير وأنا لابس بدلة كاملة مغسولة ومكوية.، أيوه ليه يعني حضرتك ده حتى احنا في صيف والجو حر جدا؟، قال: شوف أنا كنت سائق مدير شركة ماستر كارد هنا في مصر لمدة 11 سنة وده لبسي وده مظهري ولما استغنوا عني في 2015 اشتريت التوك توك ده لأن قعدة البيت صعبة والمعاش ميكفيش 3 أيام، بس أنا معرفش أنزل من بيتي أشتغل إلا بالبدلة زي ما اتعودت لأن أهم حاجة نظافة الإنسان الشخصية ومظهره».

وأضاف: «سألته: طيب لما بيقابلك ظابط وللا أمين شرطة بيتعاملوا معاك إزاي؟، قال: بيعاملوني بمنتهى الاحترام وكل الناس بتعاملني بمنتهى الاحترام وأنا بحب كل الناس وكل الناس بتحبني توك توك، رديت عليه: والله يا أستاذ محمد حضرتك راجل جميل ومحترم وحقيقي اتشرفت بمعرفة حضرتك ممكن اتصور معاك واكتب عنك؟

قالي: اتفضل طبعًا دي حاجة تسعدني، والله يا أستاذ محمد أنا اللي سعدت بمقابلة حضرتك. ربنا يرزقك ويستر طريقك، هل نفسك في أي حاجة؟، أيوة نفسي أرجع شغلي تاني أنا بحب شركتي جدًا ومش عارف هم عملوا معايه كده ليه وأنت بتكتب عني قول إني نفسي أرجع شغلي تاني«.