شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بزراعة الغربية لمنع التعدي على الأرض الزراعية خلال إجازة العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المهندس على عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية على مهندسى حماية الأراضى للمرور الدائم على الأحواض لرصد أي حالات تعدى على الرقعة الزراعية وإتخاذ الإجراءات الأزمة حيالها على الفور

وكشف وكيل وزارة الزراعة أن السيد القصير وزير الزراعة وجهة على استمرار صرف مستلزمات الإنتاج من أسمدة وخلافة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لجميع المزارعين مع عمل نوبتجيات على مستوى المديرية والإدارات الزراعية علاوة على غرفة عمليات لمتابعة اخر المستجدات.

وأضاف أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ستقوم بتكثيف حملاتها للرقابة على الأسواق ورصد أي تجاوزات تضر المواطنين.

أكد وكيل وزارة الزراعه بالغربية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة خلال إجازة عيد الأضحي المبارك بالمديرية والإدارات الزراعيه التابعه لها لرصد أي شكاوي للمواطنين ولمنع التعديات وإزالتها في المهد بالتعاون مع الشرطة والوحدات المحلية.