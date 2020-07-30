شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوقف سائق لودر عن العمل بسبب إلقائه مخلفات القمامة بالمريوطية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وقف سائق لودر تابع لهيئة النظافة والتجميل بالمحافظة عن العمل بسبب قيامه بإلقاء مخلفات القمامة من جسر مصرف المحيط المريوطية خلف شارع الهرم بعد المسافة الجاري تأهيلها وعمل كورنيش عليها.

وأعرب الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري عن امتنانه وشكره للواء أحمد راشد محافظ الجيزة لما يقوم به من مجهودات تجاه المحافظة على المجاري المائية كافة «نهر النيل- الترع- المصارف» وحفاظاً على كل قطرة مياه والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية في هذا الشأن .

وأشار وزير الري إلى أنه تفعيلا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة التنمية المحلية للتعامل مع القمامة والحفاظ على المجاري المائية من التلوث قامت الوزارة بالتنسيق مع محافظة الجيزة بإرسال حفاره لرفع هذه المخلفات التي تم إلقاءها خصما على حساب هيئة النظافة تنفيذا لتعليمات اللواء المحافظ الذي طالب وزارة الموارد المائية والري بعمل مقايسة إزالة للمخلفات على حساب الهيئة.

وأصدرت محافظة الجيزة تعليمات مشدده لجميع رؤساء مجالس المدن والمراكز بمراعاة تنفيذ بنود البروتوكول داخل الكتل السكنية المار بها المجاري المائية ورفع المخلفات وعدم إلقاءها في نهر النيل ورصد أية مخالفات تهدد جودة المياه في المجاري المائي والترع والقنوات.