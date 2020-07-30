شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يوقع عقد تمويل متوسط الأجل مع شركة أوراسكوم للإسكان والتعمير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع البنك الأهلي المصري عقد تمويل متوسط الأجل لصالح شركة أوراسكوم للإسكان والتعمير لتطوير المراحل الجديدة من مشروع أشجار سيتي العقاري في منطقة السادس من أكتوبر.

حضر التوقيع الذي تم بمقر البنك الأهلي المصري، يحيي أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك، وشريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة، وأيمن حجازي رئيس قطاع تمويل الشركات المتوسطة، وخالد شتا العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإسكان والتعمير، بالإضافة إلى أعضاء فرق العمل من الجانبين.

وعقب التوقيع، صرح يحيي أبوالفتوح بأن التمويل يعكس اهتمام البنك الأهلي المصري بتمويل المشروعات التي يتركز نشاطها في المجال العقاري والتي تتماشى مع توجيهات الدولة في دعم الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الايجابية على الاقتصاد القومي وخطط التنمية بالدولة بشكل عام ومنها القطاع العقاري الذي يضم العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والأنشطة المرتبطة بالقطاع والذي يتيح أيضا التوسع في التجمعات السكنية المتكاملة بمعايير الجودة والأمان المطلوبة، وهو ما يعد أحد أهم استراتيجيات البنك الهادفة إلى الارتفاع بمعدلات النمو بشكل عام.

ومن جانبه، أشاد شريف رياض بالشراكة المستمرة والمثمرة مع شركة أوراسكوم للإسكان والتعمير والتي تنعكس ايجابياتها على تعظيم دور البنك في دعم الأنشطة الاقتصادية الحيوية في كافة المجالات ومنها القطاع العقاري الذي يعد أحد محاور التنمية.

كما صرح خالد شتا بأن «البنك الأهلي المصري يعد من أعرق مؤسسات القطاع المصرفي في مصر ومن أهم شركائنا في النجاح منذ نشأة الشركة، حيث ساهم البنك في تمويل العديد من المشروعات السابقة الناجحة، ونطمح في تحقيق المزيد من خلال هذا التعاون، حيث أن البنك الأهلي المصري هو الممول الرئيسي لمشروع أشجار سيتي، وتأتي شراكتنا مع هذا الصرح انعكاسًا لسعينا لتطوير عملنا ومشروعاتنا بشكل دائم من خلال التعاون مع المؤسسات التي تمكننا دائمًا من تقديم المزيد لعملائنا».

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