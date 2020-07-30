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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يزور دار السندس للأيتام لتقديم التهنئة بعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بزيارة دارالسندس لرعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، لتقديم التهنئة للأطفال بعيد الأضحى المبارك، حيث قام بتوزيع الهدايا على الأطفال.
وأشاد المحافظ، خلال الزيارة، بمستوى الرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها الدار للأطفال لدمجهم في المجتمع كأفراد لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.
وتضم الدار ٤٧ طفلا وتحرص على المشاركة في جميع الأنشطة التي تعمل على تنمية مهارات الأطفال ودمجهم في المجتمع كالمسابقات الرياضية والمعارض الفنية.
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