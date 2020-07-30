شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر الهيكل الإداري الجديد لمستشفى قها بعد أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحه بالقلويبةي انه تقرر وضع هيكل ادارى جديد لمستشفى قها الجديد بعد تراجع الاصابات بفيروس كورونا والتى من المقرر لها العودة قريبا لتقديم الخدمه الطبيه بشكل طبيعى بالاضافه ايضا إلى استقبال حالات كورونا ان ظهرت أي اصابات
اعلن «الطباخ» ان تم تشكيل الهيكل الإدارى الجديد للمستشفى في إطار الارتقاء بمنظومة العمل بالمستشفى وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى والمصابين.
حيث تم اختيار الدكتور احمد سعد خيامى مديرا للمستشفى والدكتورة اسماء عربى نائبا والدكتور محمد السيد وكيل للمستشفى والدكتور اسلام شمس لقسم النساء والولاده والدكتور مصطفى عبدالظاهر للعظام والدكتور احمد عبدالجيد للباطنه والدكتورة ناريمان رشدى للكلى الصناعى والدكاترة صلاح الشبل للجلديه وبسمه عباس للاطفال وحسام عبدالعال للانف والاذن وايمان صلاح للرمد ومحمد ابو ريشه للاسنان ومحمد منتصر للتخدير وفاطمه مجاهد للعلاج الطبيعى وفاطمه عادل للصيدله واحمد مصطفى للعمليات وعلى طبل للعيادات والدكتور نور الدين عادل للطوارىء والاستقبال
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الوضع في مصر
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اصابات
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