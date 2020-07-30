شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: غلق كنترولات الثانوية العامة وتأمينها بالكامل خلال إجازة العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كنترولات الثانوية العامة، أمس، بعد تعليق العمل بها لحين انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، الإثنين المقبل، وسط إجراءات تأمينية مشددة من قبل قوات الأمن، لتستأنف عملها رسميًّا، الثلاثاء المقبل، بتسليم وتجميع نتيجة الثانوية العامة قبل اعتمادها رسميًّا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم.

وأعلن الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشؤون المعلمين، رئيس امتحانات الثانوية العامة، انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى وبدء إجازة عيد الأضحى ووقفة عرفة، مؤكدا أن لجان النظام والمراقبة «كنترولات الثانوية العامة» مؤمَّنة بالكامل وستحصل على إجازة عيد الأضحى حتى الإثنين المقبل.

وأكد «حجازى» أن نتيجة الثانوية العامة ستعلن بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وسيتم حسم موعد محدد لإعلانها بعد العودة من إجازة العيد، عقب انتهاء تحديد قائمة الأوائل بكل كنترول وعلى مستوى الجمهورية وإعداد المتجمع التكرارى للطلاب وتجميع نتائج الطلاب من كافة القطاعات والكنترولات، مشيرا إلى أن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة عن العام الماضى.

فى سياق آخر شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى ندوة بعنوان «نحو إطار استراتيجى لاستئناف برامج تعليم الكبار وتعلمهم فى الدول العربية» بتقنية «الويبينار» والتى نظمها المركز الإقليمى لتعليم الكبار «أسفك» بمصر بالشراكة مع مكتب اليونسكو الإقليمى للتربية فى الدول العربية ببيروت، والتى تهدف إلى تحديد حالة تعليم الكبار وتعلمهم فى المنطقة والاحتياجات التى ينبغى تلبيتها لاستئناف تعليم الكبار وتعلمهم على مستوى السياسات والمدارس والمجتمع المحلى.

وقال الدكتور رضا حجازى إن الثورة الصناعية وفيروس كورونا أثرا على التعليم، فالوضع بعد الكورونا اختلف، مشيرًا إلى أهمية التغلب على مشكلة الأمية فى المنطقة العربية لتحقيق التقدم المنشود من خلال التغلب على المشكلات الثلاث وأولاها إحجام الأميين عن التعلم.

وشدد «حجازى» على ضرورة أن يكون لدى الجهات الحكومية رؤية جديدة حيث يجب أن تكون الجهات المسؤولة عن محو الأمية بالمنطقة العربية منظمة ومتابعة للخدمة وليست مقدمة لها، ويكون للمجتمع المدنى دور كبير فى عملية التنفيذ حتى يكون المدخل التنموى هو الأساس فى محو الأمية؛ ليكتسب المتعلم بجانب تعلم القراءة والكتابة مهارات حياتية للعيش، فنتغلب على الإحجام والتسرب التعليمى.

Advertisements