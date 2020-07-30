شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الشرب» تنشر أرقام مديرى الأفرع للإبلاغ عن الأعطال خلال العيد بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أرقام هواتف مديرى الأفرع الخاصة بالشركة على مستوى مدن المحافظة الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى على صفحتها الرسميه «فيس بوك» لتكون متاحه لكافة المواطنين للإبلاغ عن أي أعطال أو طوارئ تحدث على مدار 24 ساعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس ادارة الشركه في بيان صحفى أن إعلان أرقام مديرى الأفرع هي سياسة تتبعها الشركة لاستقبال شكاوي العملاء والعمل على فحصها وحلها بأسرع درجة ممكنة تخفيفا على المواطنيين ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

و رفعت الشركه درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي مشاكل تطرأ في الشبكات والمحطات خلال عيد الأضحى وتم تشكيل غرفة طوارئ بكل فرع بالمحافظة بالإضافة إلى غرفةعمليات رئيسية بمقر الشركة ببنها لمتابعة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً.

وتستقبل الشركه البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 125 لشكاوى المياه والصرف الصحى.

ارقام مديرى الافرع بشركة مياه الشرب

ارقام مديرى الافرع بشركة مياه الشرب