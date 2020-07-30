شكرا لقرائتكم خبر عن «تنشيط السياحة» تبحث دفع معدلات الحركة الوافدة من اليابان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت هيئة تنشيط السياحة، في عقد اجتماعاتها مع السوق الياباني، لدفع معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للعمل على دفع حركة السياحة الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة، اجتمع المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بممثلي كبري الشركات السياحية المصرية العاملة بالسوق الياباني، وذلك لبحث آليات زيادة حركة السياحة الوافدة من اليابان إلى مصر.

وخلال الاجتماع تم استعراض الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة لإعادة استئناف السياحة الوافدة إلى مصر، واشتراطات استقبال الزائرين بالفنادق والمطاعم والأنشطة السياحية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على المتاحف والمواقع الأثرية التي تم إعادة فتحها مرة أخرى للجمهور كمرحلة أولى.

كما تم مناقشة عدد من النقاط الهامة حول استعادة الحركة السياحة الوافدة من السوق الياباني إلى مصر، خاصة وأنه سوقا من أحد أهم الأسواق التي تهتم بصورة أكبر بمنتج السياحة الثقافية والذي تتفرد به مصر، بالإضافة إلى عرض بعض المقترحات التي من شأنها الترويج للسياحة المصرية بالسوق الياباني مثل الاستعانة ببعض الأفلام والمواد الدعائية التي قامت الوزارة بإنتاجها مؤخرا مثل فيلم رحلة سائح في مصر الذي تم اطلاقه في إطار الحملة الدعائية Same Great Feeling وحملة Experience Egypt لإطلاقها بالسوق الياباني.