شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني للتهنئة بعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أعرب عن خالص امتنانه لأخيه العاهل البحريني على هذه اللفتة الأخوية، متمنياً للبحرين الشقيقة كل التوفيق والازدهار. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 93,356

تعافي 37,025

وفيات 4,728

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني للتهنئة بعيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.