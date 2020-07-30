شكرا لقرائتكم خبر عن أورمان المنوفية: ذبح 40 عجل وتوزيعها علي الأكثر احتياجا بعيد الأضحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال إمام فوزى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، إنه بالتنسيق مع جمعية الأورمان خصصت الجمعية ذبح وتوزيع عدد (40 ) رأس ماشية أضاحي كبيرة الوزن فوق الـ400 كجم خلال أيام عيد الأضحي المبارك وذلك لتوزيعها على الفئات الأكثر إحتياجاً والأسر الأكثر استحقاقاً والأرامل والمطلقات في مختلف مراكز وقري المحافظة.
وأوضح سيد الشوربجي مدير جمعية الأورمان بأن عملية الذبح ستتم بمجزر أشمون وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري للإشراف على عمليات الذبح والتعبئة والتغليف بطرق صحية وآمنة وبحضور ممثلى جمعية الأورمان والإدارة الإجتماعية والجمعيات، كما تم التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي للإستعانة بقاعدة البيانات المسجلة وكشوف الإستحقاق المعدة من قبل الجمعيات لضمان وصول لحوم الأضحية لمستحقيها.
هذا وقد أشاد محافظ المنوفية بأهمية جهود المجتمع المدني مثمناً دور الجمعية والأنشطة المجتمعية التي تقدمها ودورها الفعال في رفع المعاناة عن كاهل المواطن، مؤكدا على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية والخيريه لدورها الفعال الذي يؤكد على أهمية مؤسسات المجتمع المدني ودورها في خدمة المجتمع.
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