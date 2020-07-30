شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: ضبط مصنع ملابس لتصنيع الكمامات دون ترخيص بالباجور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية «إدارة تموين الباجور» حملة مكبرة بالإشتراك مع إدارة التفتيش الصيدلى بالإدارة الصحية بالباجور على الأسواق والمحال التجارية بنطاق المركز والقرى، أسفرت عن ضبط عدد كبير من المخالفات.

مصنع ملابس مخالف بقرية مشيرف لإدارته بدون ترخيص ويقوم بتصنيع كمامات طبية غير صالحة للإستخدام الآدمى ومخالفة للمواصفات والإشتراطات الطبية، وتم التحفظ على (5000 ) ألاف كمامة جاهزة للتداول و( 2000) كمامة تحت التصنيع وتم مصادرة المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة جنح أمن دولة طوارىء برقم 1542 .

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على إستمرار شن الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق خلال فترة عيد الأضحى المبارك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وتطبيق القانون على الجميع دون أية إستثناءات لحماية المواطنين ضد أي تلاعبططط