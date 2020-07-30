شكرا لقرائتكم خبر عن مياه المنوفية: خطة لتطهير مطابق وشبكات الصرف الصحى استعدادا لعيد الأضحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفاد المهندس محمد نجيب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عن إستعداد الشركة بكافة فروعها بنطاق المراكز والمدن وذلك من خلال وضع خطة لتطهير مطابق الصرف الصحى إستعداداً لأى طوارىء قد تحدث في الشبكات والمحطات تزامناً مع عيد الأضحى المبارك.

كما شدد نجيب على رؤساء أفرع الشركة بنطاق المحافظة بإستمرار القيام بأعمال التطهير والتسليك اللازم لغرف ومطابق شبكة الصرف الصحى لضمان توافر المياة وعدم إنقاطعها طوال فترة العيد نظراً لكثرة إستخدامها، وكذا إستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة والتأكد يومياً من إنتظام سير العمل والتعامل مع أي طوارىء تحدث في حينها والعمل على حلها فوراً وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياة وجودتها.

هذا وأوضح رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بأنه تم تنفيذ حملة توعوية لنشر رسالة الشركة وتعريف المواطنين بضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي والتعامل السليم مع شبكات الصرف من خلال تجنب إلقاء مخلفات الأضاحي التي تؤدي إلى حدوث انسداد وطفح الصرف الصحي وكذا تلف بخطوط الشبكات حفاظاً على الشبكات وعدم حدوث أعطال .