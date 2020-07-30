شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في تاريخها .. «أوقاف الإسكندرية» تتخطي 10 مليون جنيه بـ«صكوك الأضاحي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف في الاسكندرية، أن المديرية حققت رقمًا قياسيًّا جديدًا في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف لأول مرة في تاريخها، حيث نجحت في تجميع 5611 صكًّا حتى تاريخه، وتم تمييز المديرية بنجمة في جدول المشروع على مستوى مديريات المحافظات.

وأكد «خشبة»، في تصريحات صحفية، أن قيمة الصكوك التي تم تجميعها العام الجارى بلغت 10 مليون و100 ألف و88 جنيهاً، مشيرا إلى أن مديرية أوقاف الإسكندرية لم تأل جهد لإنجاح هذا المشروع المبارك.

ووجه الشكر لكل منتسبي الأوقاف بالأسكندرية على ما بذلوه من جهد في بيع الصكوك ووصول المديرية إلى هذا المستوى مع توجيه الشكر للشعب الثغر السكندري على ما بذلوه من جهد خدمة للفقراء والمساكين متمنياً للجميع دوام النجاح والتوفيق.

وأكد على جميع الأئمة والعمال ضرورة التواجد في مساجدهم من فجر يوم الجمعة مع ضرورة غلق المسجد من بعد صلاة الفجر وحتى قبيل صلاة العصر مع بث صلاة العيد عبر آثير إذاعة القرآن الكريم دون قيام الإمام أو العاملين بالتكبير ودون فتح المساجد وقت صلاة العيد.