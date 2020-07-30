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شكرا لقرائتكم خبر عن في ليلة العيد.. «حياة كريمة» تسلم 25 منزلا للأكثر احتياجاً بعد إعادة إعمارها بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائبا عن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال إعادة إعمار ورفع كفاءة 25 منزلاً بقرية زعبرة، بمركز ديرمواس، وذلك تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير القرى الأكثر احتياجا، وتنفذها وزارتي التخطيط والتضامن الاجتماعي، وتحت إشراف وزارة التنمية المحلية، من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجا بإجمالي مليون جنيه.
جاء ذلك بحضور المهندسة نبيلة على، رئيس مركز ديرمواس، ومحمد سليم، نائب مدير فرع جمعية الأورمان بالمحافظة.
أكد المحافظ على حرص القيادة السياسية على تنفيذ تلك المبادرات من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجاً وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وهي من أولى اهتمامات الدولة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أهمية دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق والتعاون مع المحافظة، مشيداً بدور جمعية الأورمان، والجهات الشريكة، في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير بيئة معيشية مناسبة لهم.
من جانبه، أوضح محمد سليم، أن مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظة تضمنت إعادة تأهيل وتشطيب 25 منزل، شملت إنشاء وبناء وأسقف وتركيب أبواب وشبابيك وتوصيل مياه وكهرباء ومحارة من الداخل والخارج وتركيب سيراميك حوائط وأرضيات ودهانات، وأضاف أنه سيتم توصيل 20 وصلة مياه للأسر الأكثر احتياجا.
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