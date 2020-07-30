شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة»: استخراج بطاقات الرقم القومي لـ300 سيدة بالإسكندرية مجاناً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، إن الفرع استأنف مأموريات تصوير السيدات لاستخراج بطاقات الرقم القومى لهن بالمجان في الأماكن الأكثر احتياجاً، بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية، بالتعاون مع مركز معلومات المحافظة والجمعيات الأهلية .

وأشارت مقررة الفرع، إلى أنه تم انهاء اجراءات تصوير 300 سيدة، في مناطق عزبة سكينة وجسر الخير وأبيس الثامنة ومنطقة الجمرك تمهيداً لاستخراج بطاقات الرقم القومى لهن بالمجان.

ولفتت إلى أنه تم اتباع الإجراءات الاحترازية، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وعدم التزاحم أثناء التصوير، اتساقا مع الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.