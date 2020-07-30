شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من مطرانية ملوي يزور منظمة خريجي الأزهر للتهنئة بالعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم وفد من مطرانية ملوي للأقباط الأرثوذكس، برئاسة أسقفها الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي ورئيس ديري أبوفانا والبتول، لتقديم تهنئة عيد الأضحى المبارك بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

ضم الوفد القس أغسطينوس إيليا، والقس أندراوس أسعد، نائبي مطرانية ملوي، والأساتذة مجدي لمعي، رأفت ميخائيل، مسؤولي العلاقات العامة بالمطرانية .

كان في استقبالهم أحمد نوح، أمين عام فرع المنظمة بالمنيا، وفضيلة الشيخ مجدي مهران، مدير إدارة ملوي التعليمية، والشيخ نصر الدين محمد، رئيس اللجنة الدينية وعضو المنظمة، والشيخ أحمد مصطفى، شيخ معهد ملوي، والشيخ يحي زيدان وكيل المعهد، وأعضاء المنظمة.

وقال أحمد نوح، أمين عام فرع المنظمة بالمنيا، أن شعب مصر نسيج واحد، وهذه النماذج في تبادل الزيارات على أرض الواقع في الاحتفالات المختلفة تؤكد ذلك على أرض الواقع للأخوة الأقباط والمسلمين، بالتسامح والوحدة وهذا متوارث جيلا بعد جيل؛ مأكدا على توحيد روح الانتماء للوطن، مما يؤكد أن شعب مصر في رباط دائم إلى يوم القيامة، ومما يدلل أيضا ويؤكد للعالم أجمع أن مصرنا الحبيبة هي أرض السلام والأمان، نابذين للعنف بكل أشكاله، والتطرف، وأن الإسلام، والمسيحية رسالة السماء للأرض، وأن مصرنا الحبيبة في التوراة والإنجيل والقرآن الكريم.