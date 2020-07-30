شكرا لقرائتكم خبر عن بـ5 ضوابط مشددة.. دير مارمينا بالإسكندرية يعلن استقبال الزائرين من الاثنين (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن دير الشهيد العظيم مارمينا العجائبى في الكينج مريوط غرب الاسكندرية، برئاسة الأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس الدير، استئناف الزيارات للشعب القبطى بدءاً من الاثنين المقبل 3 أغسطس، بعد غلق دام شهور بسبب اجراءات وتدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكر الدير، أنه تم وضع 5 ضوابط مشددة لاستقبال الزائرين، تتضمن بدء الزيارة يومياً من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساءاً، والاقتصار على زيارة المزار فقط لأخذ بركة القديسين بالدير وعدم السماح بحضور القداسات والصلوات الإلهية .

وشدد الدير، على أنه يجب على الزائر مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقررة من وزارة الصحة في هذا الشأن، وارتداء الكمامة (ماسك الوجه) ومراعاة التباعد الاجتماعى ومسافة الأمان .

وأكد الدير على جميع الزائرين ممن يرغبون في زيارة الدير ومزاراته امتناع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ولو طفيف في درجات حرارة الجسم والسعال والتهاب الحلق أو أي أعراض تنفسية بأى شكل.

واختتم توجيهاته بعبارة :«على ابن الطاعة تحل البركة».

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