شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يهنئ مفتى الديار المصرية بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل البابا تواضروس الثاني، برقية تهنئة للدكتور شوقي علام ، مفتي الديار المصرية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال البابا تواضروس، فى نص التهنئة: "يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة للنهوض بمصرنا الغالية لتحقيق رسالتكم الحضارية في نشر المحبة و ترسيخ قيم التسامح و العيش المشترك، دمتم في رعاية الله وحفظه".

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واليوم الخميس، أرسل البابا تواضروس الثاني، برقية ‏تهنئة للإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب، لتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وقال البابا فى نص برقيته:"يسعدني بالأصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة لإعلاء شأن وطننا العزيز في نشر الوعي والفكر المستنير وترسيخ ثقافة الحوار والعيش المشترك في كافة ربوع البلاد دمتم محروسين بعناية الله وحفظه".