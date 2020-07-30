شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يهنئ وزير الأوقاف بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل البابا تواضروس الثاني، برقية تهنئة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال البابا فى نص البرقية: "يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أحبائنا المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن يوفقكم في استكمال مسيرتكم المخلصة في القيام بالدور التنويري لنشر الوعي وقيم التسامح وثقافة السلام والعيش المشترك دمتم في حفظ الله ورعايته".

واليوم الخميس، أرسل البابا تواضروس الثاني، برقية ‏تهنئة للإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب، لتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وقال البابا فى نص برقيته :"يسعدني بالأصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة لإعلاء شأن وطننا العزيز في نشر الوعي والفكر المستنير وترسيخ ثقافة الحوار والعيش المشترك في كافة ربوع البلاد دمتم محروسين بعناية الله وحفظه".