شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف أسوان تستعد لذبح أضاحى الصكوك بعد صلاة العيد.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الالكترونى، مقطع فيديو وصور لقيام مدير مديرية أوقاف أسوان بتفقد الاستعدادات النهائية لذبح أضاحي صكوك الأوقاف غدًا عقب صلاة عيد الأضحى المبارك.

و أكد الدكتور محمد عزت، مدير مديرية أوقاف أسوان، أنه وفريق العمل بالمديرية سيقومون بالمشاركة مع فريق الطب البيطري ووزارة التموين بالإشراف على عملية ذبح رءوس أضاحي صكوك الأوقاف غدًا عقب صلاة عيد الأضحى المبارك وطوال يوم العيد وأيام التشريق.

ووجهت وزارة الأوقاف، الشكر والتقدير لكرم الشعب المصري الأصيل وتفاعله مع مؤسسات الدولة الوطنية، حيث حققت مديريات الأوقاف أرقامًا قياسية في المشروع، وضاعفت بعض المديريات إجمالي ما حصلته من صكوكٍ في العام الماضي.

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وقالت الوزارة، إن إجمالي ما حصلته مديرية أوقاف شمال سيناء بلغ خمسة أضعاف ما حصلته في العام الماضي، وتجاوز إجمالي ما حصلته مديرية أوقاف القاهرة منفردة ثمانية آلاف صك حتى تاريخه، ومازال الإنجاز وتحقيق الأرقام القياسية في المشروع متتابعًا يوميًّا.























