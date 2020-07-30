حصاد الوزارات..التنمية المحلية: استمرار غلق الحدائق والشواطئ العامة خلال العيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم: وزير التعليم العالي: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية خلال العيد وزير الرى يشيد بجهود محافظة الجيزة للحفاظ على المجارى المائية الهجرة تعلن ضوابط عودة العاملين من حاملى الإقامة السارية بالكويت التنمية المحلية: استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة خلال إجازة العيد وزير الإسكان يُصدر 41 قراراً إدارياً لإزالة التعديات و مخالفات البناء بالمدن الجديدة "الزراعة": لجان مرورية على مجازر اللحوم .. ونناشد بعدم ذبح الاضحية بالشوارع Advertisements "القوى العاملة" و "العمل الدولية" تنظمان الندوة التوعوية للوقاية من كورونا التموين : استمرار عمل المخابز و صرف السلع التموينية للمواطنين خلال إجازة العيد الإسكان تنفى حرمان المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من التعويض وزيرة الصحة: صرف علاج فيروس كورونا لـ38 ألف حالة بالعزل المنزلى وزيرة التضامن: استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" خلال العيد

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