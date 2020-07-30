شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: ربنا يمنح الجميع الطمأنينة وراحة البال بعد الأيام الصعبة اللى كلنا عيشينها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، تدوينه على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قالت خلالها:"ربنا يمنح الجميع الطمأنينة وراحة البال بعد الأيام الصعبة اللى كلنا عيشناها".

وتابعت وزيرة الهجرة:"ربنا يطبطب على قلب كل واحد داخل على أيام العيد بعد ما فقد واحد من أحبابه".

وأضافت وزيرة الهجرة قائلة:"ربنا يسامحنا على ذلاتنا وضعفنا فى أوقات ضيقة مرت علينا.. ربنا يحمى بلدنا اللى مافيش اجمل منها، ويحمى قيادتها وشعبها اللى مافيش أعظم منهم.. كل سنة وأنتم طيبين".

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يذكر أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أصدرت عددها التاسع عشر من مجلة "مصر معاك"، والتي تعدُّ أداة إلكترونية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن واستعراض جهود الوزارة على نحو شهرى.



وفي هذا العدد، تتناول المجلة جهود الدولة المصرية في ملف تطوير العشوائيات، ونقدم تحية حب وتقدير إلى روح الفريق العصار وزير الإنتاج الحربي الراحل، كما نحتفي بشهر الحضارة المصرية ومرور عام على رفع علم مصر لأول مرة على برلمان أنتاريو بكندا.



كما تلقى المجلة في هذا العدد الضوء على صناعة الفخار من قلب مدينة الفسطاط بحي مصر القديمة بالقاهرة، كما نبرز جمال قصر البارون "درة مصر الجديدة"، والذي تم ترميمه وافتتاحه ليصبح متحفًا يروي مرحلة هامة في تاريخ مصر.

