شكرا لقرائتكم خبر عن علاج ولا جنان.. الفوطة النارية تجذب النجوم والشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقبل عليها معظم الرياضيين ونجوم كرة القدم باستمرار كجلسات وقائية من عدة أمراض خاصة قبل دخولهم المباريات المهمة، فالفوطة النارية أصبحت من الجلسات التى يتردد عليها نجوم الفن والمطربون، وهذا ما يرويه لنا صفوت صدقى أخصائى المساج الذى عمل من قبل فى أندية الجونة والمقاولون العرب وإنبى.





وقال صفوت لليوم السابع إن هناك بعض الجلسات الوقائية داخل جسم الإنسان ولابد من الاهتمام بها من وقت لآخر .

وأوضح صفوت أن جلسات الفوطة النارية تعمل على الوقاية من الكثير من المشاكل التى يتعرض لها الإنسان وهذا يتم العمل عليه منذ فترة.

وعن أنواع المساج قال صفوت هناك أنواع كثيرة من المساج والتى يتم تصنيفها إلى ثلاثة أنواع رئيسية مثل الاستشفائية والعلاجية والوقائية وأن من يهتم بهذا الأمر قليل داخل مصر والشخص الرياضى لابد من التواجد فى جلسة لمدة 90 دقيقة قبل الأحداث الرياضية، وذلك لزيادة التركيز فى المباريات، وأن من أشهر اللاعبين الذين يترددون عليه لعمل جلسات فوطة نارية حسين الشحات ومجدى قفشه ومحمد فاروق .

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وطالب صفوت أخصائى المساج وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بالاهتمام بعمل مراكز متخصصة لعمل جلسات للرياضين بشكل منتظم والاهتمام بها خلال المرحلة المقبلة .



