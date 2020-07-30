شكرا لقرائتكم خبر عن مش أول مرة .. الحج اتمنع 40 مرة قبل كدة ..اعرف الأسباب في "الحدوتة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حلقة جديدة من برنامج الحدوتة ، تكشف الزميلة هدى زكريا عن المرات التى تم منع او تعطيل الحج فيها في عدد من الدول لأسباب مختلفة خاصة وان البعض يعتقد ان قرار منع الحج هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا هو الأول من نوعه .
وكانت أشهر مرة عام ٣١٧ هجرية على يد جماعة القرامطة حيث كانوا يعتقدون أن شعائر الحج من شعائر الجاهلية وأنها نوع من عبادة الأصنام
وفى سنة 392 هجرية حدثت فتنة فى العراق وكانت النتيجة أن أهل العراق امتنعوا عن الحج هذا العام . وغيرهم من المرات التى يسجلها التاريخ وشهدت غياب مناسك خامس فرض في الإسلام .
كانت هذه تفاصيل خبر مش أول مرة .. الحج اتمنع 40 مرة قبل كدة ..اعرف الأسباب في "الحدوتة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.