شكرا لقرائتكم خبر عن مش أول مرة .. الحج اتمنع 40 مرة قبل كدة ..اعرف الأسباب في "الحدوتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حلقة جديدة من برنامج الحدوتة ، تكشف الزميلة هدى زكريا عن المرات التى تم منع او تعطيل الحج فيها في عدد من الدول لأسباب مختلفة خاصة وان البعض يعتقد ان قرار منع الحج هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا هو الأول من نوعه .

وكانت أشهر مرة عام ٣١٧ هجرية على يد جماعة القرامطة حيث كانوا يعتقدون أن شعائر الحج من شعائر الجاهلية وأنها نوع من عبادة الأصنام

Advertisements

وفى سنة 392 هجرية حدثت فتنة فى العراق وكانت النتيجة أن أهل العراق امتنعوا عن الحج هذا العام . وغيرهم من المرات التى يسجلها التاريخ وشهدت غياب مناسك خامس فرض في الإسلام .