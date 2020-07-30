شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة الدولى يسير 76 رحلة طيران لنقل 8167 راكبا على مدار 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشغل مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس 76 رحلة طيران أجنبية وعربية على مدار 24 ساعة ينقل على متن تلك الرحلات 8167 راكبا.

وحسب مصادر مطلعة بمطار القاهرة، فمن المقرر أن ينطلق من مطار القاهرة الدولى اليوم 37 رحلة سفر لطيران أحنبية وعربيى لنقل 1639 راكبا فى حين يستقبل المطار 39 رحلة طيران دولية تنقل على متنها 6528 راكبا.

Advertisements

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.