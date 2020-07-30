شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد تعيين الشيخ جابر طايع رئيسًا للقطاع الديني بوزارة الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف القرار الوزاري التنفيذي رقم (119) لسنة 2020م بتجديد تعيين الشيخ/ جابر طايع يوسف رئيسًا للقطاع الديني بوزارة الأوقاف.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم الخميس، إن قرار الوزير جاء بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1511) لسنة 2020م، وذلك لحين بلوغه السن القانوني للمعاش بتاريخ 20/7/2021م.

وكان الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف، أحال الشيخ شعبان جلال إمام وخطيب بأوقاف البحيرة للتحقيق ولجنة القيم بديوان عام الوزارة، وتكليف الشئون القانونية بالمديرية بتحرير محضر ضده وتسليم صورته للجنة العليا للانتخابات، بناء على مخالفته تعليمات الوزارة بشأن الدعاية الانتخابية، وقرر تكليف التفتيش العام بسرعة التحقيق فيما نسب إلى المذكور من مخالفة، وكل من يثبت مشاركته فيها من العاملين بالأوقاف.

وحذرت الوزارة جميع العاملين بها من السماح باستغلال المسجد بأي وسيلة من وسائل الاستغلال في العملية الانتخابية، وتحذر من مخالفة القانون والدستور , مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي مرشح يحاول مجرد محاولة استغلال المسجد، كما أنها ستتخذ أقصى عقوبة ضد أي شخص يساعده أو يشاركه أو يسهل له ذلك من العاملين بالأوقاف.

Advertisements

وأصدرت وزارة الأوقاف بيانا حذرت فيه استغلال المساجد وملحقاتها فى الدعاية لانتخابات مجلس الشيوخ، وقالت الوزارة فى بيانها:"بمناسبة قرب انتخابات مجلس الشيوخ ينبه على جميع العاملين بالأوقاف التزام الحياد التام تجاه جميع المرشحين وعدم السماح باستغلال المساجد أو ملحقاتها أو أي جهة تابعة للأوقاف للدعاية الانتخابية أو تعليق لافتات أو بوسترات أو خلافه , وعدم الانحياز دعائيا لأي مرشح على حساب آخر , مع التأكيد على المشاركة الإيجابية في كل استحقاق وطني .

وتابعت الوزارة:"على أن وزارة الأوقاف لن تقف موقف المتفرج تجاه أي محاولة لاستخدام المساجد في الدعاية الانتخابية ، وأنها تحذر الجميع من محاولة استخدامها دعويا أو لوجستيا ، سواء بتوزيع منشورات في محيطها ، أم تعليق لافتات عليها، أم بأي شكل من أشكال التوظيف الانتخابي".

كما أكدت وزارة الأوقاف على جميع قياداتها والعاملين بها بضرورة مراقبة ذلك مراقبة جادة وإبلاغ الوزارة عن أي تجاوزات لتقوم بدورها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوز.

فى سياق متصل اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس القرار الوزاري بتكليف عبد الحميد محمود عمر رئيسًا للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الأوقاف، مع استمرار تكليفه بالإشراف على الأعمال الفنية والإدارية بمكتب الوزير.