شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تضع ضوابط جديدة لتشكيل اللجان العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد ناصرحسين بدر، آمين صندوق نقابة المهندسين، مقرر اللجنة الرئيسية لاختيار أعضاء اللجان التخصصية بالنقابة، إن اللجنة استمر انعقادها يوميا حتى ساعات متأخرة من الليل منذ بداية هذا الأسبوع، ومنتظر أن تنتهي من عملها وترفع نتائجها للتصديق خلال الأسبوع الثاني من أغسطس وبعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

ولفت بدر، فى بيان، إلى أن اللجنة تباشرعملها بأستخدام أسلوب تقني متطور غير مسبوق بالنقابة لإختيار أعضاء اللجان وقيادتها حيث قامت الأمانة الفنية للجنة بعمل كشف حصـر بالسادة المهندسين المتقدمين لعضوية اللجان ومدون بالكشف أسم المهندس وبياناته الشخصية واللجنتين اللاتى إختارهما ومرفق بالكشف السير الذاتية لكل المتقدمين .

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وأضاف: قامت إدارة نظم المعلومات والحاسب الألي بالنقابة بمجهود كبير لمساعدة الأمانة الفنية لعمل مستخرجات من الكشف الإجمالي لتحديد كشف خاص لكل لجنة مدون به أسماء المتقدمين للجنة وخانة بنفس الكشف برغبة المتقدم الثانية وخانة أخرى يمكن للجنة الرئيسية التوصية بترشيحة للجنة ثالثة مناسبة لسيرته الذاتية فى حالة زيادة أعداد المتقدمين للجنة محل البحث أو عن اللجنة الخاصة برغبة المتقدم الثانية .

وتابع: تم تصميم برنامج ينظم عمل اللجنة الرئيسية، وذلك بأن تقوم اللجنة من خلال شاشة عرض بروجيكتور وجهاز كمبيوتر بأستعراض الكشف الخاص بكل لجنة تخصصية والمتقدمين إليها، وبالضغط على الأسماء طبقاً لمسلسل الكشف الخاص باللجنة تظهر السيرة الذاتية الخاصة بالأسم ويتم إستعراضها بواسطة أعضاء اللجنة ويتم تحديد ملائمة السيرة الذاتية لعضويته لهذه اللجنة أو مناسبتها لرغبته الثانيه أو يتم تحويله لإتجاه ثالث (لجنة ثالثة / عدم مناسبته للعمل باللجان)، أما عن الزيادة والعجز في كشوف اللجان، يتم فى النهاية المناورة بها طبقاً لما سبق إيضاحه لإستكمال اللجان التى بها عجز من التى بها فائض، والفيصل هو السيرة الذاتية بالإضافة للرغبات.