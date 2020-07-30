شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تحيل إمام مسجد بالبحيرة للجنة القيم لمخالفته تعليمات الدعاية الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إحالة الشيخ شعبان جلال إمام وخطيب بأوقاف البحيرة للتحقيق ولجنة القيم بديوان عام الوزارة، وتكليف الشئون القانونية بالمديرية بتحرير محضر ضده وتسليم صورته للجنة العليا للانتخابات، بناء على مخالفته تعليمات الوزارة بشأن الدعاية الانتخابية.

وكلف التفتيش العام بسرعة التحقيق فيما نسب إلى المذكور من مخالفة، وكل من يثبت مشاركته فيها من العاملين بالأوقاف.

وحذرت الوزارة جميع العاملين بها من السماح باستغلال المسجد بأي وسيلة من وسائل الاستغلال في العملية الانتخابية، وتحذر من مخالفة القانون والدستور , مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي مرشح يحاول مجرد محاولة استغلال المسجد، كما أنها ستتخذ أقصى عقوبة ضد أي شخص يساعده أو يشاركه أو يسهل له ذلك من العاملين بالأوقاف.

وأصدرت وزارة الأوقاف بيانا حذرت فيه استغلال المساجد وملحقاتها فى الدعاية لانتخابات مجلس الشيوخ، وقالت الوزارة فى بيانها:"بمناسبة قرب انتخابات مجلس الشيوخ ينبه على جميع العاملين بالأوقاف التزام الحياد التام تجاه جميع المرشحين وعدم السماح باستغلال المساجد أو ملحقاتها أو أي جهة تابعة للأوقاف للدعاية الانتخابية أو تعليق لافتات أو بوسترات أو خلافه , وعدم الانحياز دعائيا لأي مرشح على حساب آخر , مع التأكيد على المشاركة الإيجابية في كل استحقاق وطني .

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وتابعت الوزارة:"على أن وزارة الأوقاف لن تقف موقف المتفرج تجاه أي محاولة لاستخدام المساجد في الدعاية الانتخابية ، وأنها تحذر الجميع من محاولة استخدامها دعويا أو لوجستيا ، سواء بتوزيع منشورات في محيطها ، أم تعليق لافتات عليها، أم بأي شكل من أشكال التوظيف الانتخابي".

كما أكدت وزارة الأوقاف على جميع قياداتها والعاملين بها بضرورة مراقبة ذلك مراقبة جادة وإبلاغ الوزارة عن أي تجاوزات لتقوم بدورها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوز.