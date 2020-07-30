شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ ولي عهد أبو ظبي هاتفياً بحلول عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن تمنياته لمصر وشعبها كل السلام والتقدم والازدهار. Advertisements صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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