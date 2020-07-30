شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد كورنيش المريوطية ويوجه بسرعة استكمال موقف السيرفيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، منذ قليل، أعمال إنشاء موقف المريوطية الحضاري، وتابع استكمال الأعمال بمسار ترعة المريوطية ( كورنيش المريوطية )، يرافقه اللواء علاء بدران السكرتير العام ورئيس جهاز التفتيش، ورؤساء أحياء "الهرم، والطالبية، ورئيس جهاز السرفيس".

ووجه راشد هيئة النظافة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لرفع اى مخلفات من مجري الترعة، وعدم السماح بإلقاء أى مخلفات بها، مشيراً إلى أن المحافظة تسعى لتغيير الصورة النمطية عن ترعة المريوطية، وتحويل مظاهر القبح التى عانت منها الترعة على مدار سنوات إلى مظهر حضارى يليق بالمكانة السياحية للمنطقة.

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وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أصدر قراراً بإيقاف كل من إسلام إدريس فرج الله المشرف عن قطاع النظافة بالهرم، ورمضان سيد عبد الحميد السائق بالهيئة العامة للنظافة والتجميل، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات مع وقف صرف نصف أجرهما ابتداء من تاريخ الإيقاف.

وجاء قرار محافظ الجيزة نظراً لقيام الموظفين المذكورين بإلقاء المخلفات والرتش بترعة المريوطية بدلاً من رفعها ونقلها لمحطات المناولة المخصصة لذلك، وهو الأمر الذى يحدث ضرراً جسيماً بالترعة ويعد تكاسلاً كبيراً من العاملين فى أداء المهام المطلوبة منهم بالشكل الصحيح والخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفى، ووجه المحافظ الهيئة العامة للنظافة والتجميل بسرعة اتخاذ اللازم نحو إخطار النيابة الإدارية بقرار الايقاف لعرض أمر المذكورين على المحكمة التأديبية.