رأس وعيون وأحشاء.. إرهابيو سوريا يتاجرون بالبشر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أحدث جرائم الجماعات الإرهاربية، فقد عثر على أعضاء بشرية محفوظة بغرض الإتجار داخل أحد أوكار الإرهابيين بقرية الغدفة المحررة بريف إدلب، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا". Advertisements ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكرى قول: "ستقوم بعض وحدات الهندسة اليوم بتفتيش وإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين فى قرية ريتان وحردتين وتل جيجان والإنذارات بحلب".

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