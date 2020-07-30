شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بنى سويف سلمنا مليون و494 ألف جنيه صك أضاحي لوزارة الأوقاف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على متابعته أعمال جمع صكوك وجلود الأضاحي، حيث تم تجميع 830 صك أضحية بقيمة مليون و494 ألف جنيه وتوريدها في الحساب الذي خصصته الوزارة لهذا الغرض تمهيدا لإرسال اللحوم إلى المديرية لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين من الفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر إحتياجا.
وأشار المحافظ، إلى استعدادات الأوقاف والتي تتضمن عمل غرفة عمليات رئيسية بمقر المديرية متصلة مع غرف عمليات فرعية بإداراتها المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة لمتابعة الإلتزام بقرارات الحكومة بعدم إقامة صلاة العيد والاقتصار على إذاعة التكبيرات بمكبرات الصوت ومتابعة منع إقامة الصلاة بالساحات أو مراكز الشباب، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أية مخالفات يتم رصدها بالمساجد.
وأكد المحافظ، إلى أن التعامل مع صلاة عيد الأضحى سيتم بنفس الطريقة مع صلاة عيد الفطر، طبقا لقرارات وتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، حيث سيتم نقل الصلاة على الهواء مباشرة عبر قنوات التليفزيون المصري والإذاعة المصرية، مع استمرار عدم إقامة صلاة العيد بالمساجد أو الساحات، ويُسمح للمساجد التي كان تقام بها صلاة الجمعة بإذاعة تكبيرات صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية للمسجد، دون السماح بأية تجمعات سواء للتكبير أو أداء الصلاة، مع غلق المسجد أثناء إذاعة تكبيرات العيد.
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