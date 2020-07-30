شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 25 حالة بعد تعافيها من كورونا بمستشفى النيل بشبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور عيد العطار مدير مستشفى النيل بشبرا الخيمة تعافي وخروج 25 حالة كانت مصابة بفيروس كورونا بعد ورود تقارير المسحات التي تم سحبها وجائت نتيجة العينات سلبية وأكد مدير المستشفى أن إجمالى عدد المصابين بالأقسام الداخلية بالمستشفى بفيروس كورونا بلغ 92 حلة يتم تقديم الخدمة لهم حتى تمام التعافي من الفيروس مشيرا إلى أنه بتعافي وخروج الـ 25 حالة يرتفع إجمالى عدد الحالات التي تم تقديم الخدمة لها بالمستشفى منذ تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس 2342 حالة حتى اليوم. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 93,356

تعافي 37,025

وفيات 4,728

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